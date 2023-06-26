مصدر سياسي إطاري:الحرس الثوري أمر زعماء أحزاب الإطار بدخول الانتخابات القادمة في تحالف واحد

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أربيل وبرلين يؤكدان على تعزيز التعاون بينهما
حزبي بارزاني وطالباني يجتمعان لفتح صفحة جديدة من العلاقات
إيران:على حكومة بارزاني أحترام سياسة الجوار
أكثر من (4.6) مليار دولار الصادرات التركية للعراق خلال (5) اشهر الماضية رغم تسببها في شحة المياه داخل البلاد
الداخلية:تسلم الملف الأمني لمحافظة ذي قار مطلع الأسبوع المقبل
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أربيل وبرلين يؤكدان على تعزيز التعاون بينهما
أكثر من (4.6) مليار دولار الصادرات التركية للعراق خلال (5) اشهر الماضية رغم تسببها في شحة المياه داخل البلاد
نقيب الزراعيين المصريين:العراق يستفيد من تجربتنا الزراعية خاصة في مجال النخيل
اليوم ..سعر صرف الدولار = 149000ديناراً
السوداني يوجه وزارة الكهرباء بمضاعفة جهودها خلال فصل الصيف
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أكثر من (8) مليارات دولار سنوياً التحويلات المالية للعمالة الأجنية في العراق
تجريف بساتين حزام بغداد من قبل ميليشيا الحشد بدعم السوداني لتدمير العراق
إيران وميليشيات حشدها الشعبي وراء استمرار تجريف البساتين العراقية
امتعاض وطني من خسارة الأبنية التراثية التاريخية لمدينة بغداد
جهلاء التيار الصدري يعتقدون أن مقتدى هو “الإمام المهدي” !
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وكيلها الحصري (عمار الحكيم) إيران تصدر الوجبة الأولى من سيارتها (j4) إلى العراق
العراق بالمرتبة(66) بمؤشر الجوع العالمي
خبير اقتصادي:سعر صرف الدولار سيرتفع بعد إطلاق الموازنة
بلاسخارت تجتمع مع صالح والأخير يسعى لإزاحة رشيد ليكون بديلاً عنه
نائب ميليشياوي يعترف مؤخراً..المالكي مجرم سارق تسبب بسقوط ثلث العراق ويجب أن يحاكم
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