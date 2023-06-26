مصدر سياسي إطاري:الحرس الثوري أمر زعماء أحزاب الإطار بدخول الانتخابات القادمة في تحالف واحد

مصدر سياسي إطاري:الحرس الثوري أمر زعماء أحزاب الإطار بدخول الانتخابات القادمة في تحالف واحد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر مسؤول في الإطار التنسيقي، اليوم، عن عقد قادة في الإطار اجتماعات مع شخصيات إيرانية بارزة في طهران، لبحث التحالفات الانتخابية المستقبلية لقوى الإطار التنسيقي قبل خوض انتخابات مجالس المحافظات والأقضية العراقية.وقال المصدر، إن “قاد في الإطار وهم (قيس الخزعلي، هادي العامري، فالح الفياض) عقدوا الأسبوع الماضي، اجتماعات عدة في العاصمة الإيرانية طهران، مع شخصيات بارزة في الحرس الثوري والاطلاعات الايرانية شهدت بحث التحالفات الانتخابية لقوى الإطار التنسيقي لخوض انتخابات مجالس المحافظات”.وأضاف المصدر أن “هذه الاجتماعات جاءت بعد الخلافات الأخيرة حول تشكيل التحالفات الانتخابية”، مشيراً إلى أن “الخزعلي والعامري والفياض، عادوا الى العاصمة بغداد مساء الخميس  الماضي دون التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن تشكيل تحالف انتخابي كبير يضم كل أطراف الإطار والفصائل المسلحة، خصوصاً أن الرغبة الإيرانية كانت تدفع بهذا الاتجاه”.ويدور حراك لتغييرات سياسية من المرجح أنها ستؤثر على توزيع الخارطة الانتخابية في التنافس المقبل على مقاعد مجالس المحافظات، بعد توسع “التشققات” داخل الإطار التنسيقي ككل وفي بعض كتله أيضاً، ما ينذر بـ”مفاجأة غير معتادة”.

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