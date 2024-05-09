مصدر سياسي إطاري:القوات الأمريكية لن تنسحب من العراق

مصدر سياسي إطاري:القوات الأمريكية لن تنسحب من العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- نفى مصدر سياسي إطاري، اليوم الخميس، وجود اي مفاوضات عراقية – امريكية على سحب قوات التحالف التي تتزعمها امريكا من العراق.وقال المصدر، ان “زيارة السوداني الى واشنطن لم يتم فيها مناقشة هذا الملف انما تم الاتفاق على تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين “.وعدّ، ان “الحديث عن وجود تفاهمات لإخراج هذه القوات ما هي الا تصريحات انتخابية موجهة للقطيع، مشيرا الى ان “المحتل لن يخرج من العراق الا بالقوة”.

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