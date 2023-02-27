مصدر سياسي إطاري:زعماء الإطار “اتفقوا”على موازنة 2023

مصدر سياسي إطاري:زعماء الإطار “اتفقوا”على موازنة 2023
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر نيابي في الإطار التنسيقي، الاثنين، اهم المحاور التي طرحها اجتماع قادة قوى الإطار التنسيقي مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يوم امس الاحد. وقال المصدر , ان ” اجتماع قادة الاطار التنسيقي وبحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الذي جرى مساء امس الاحد بمنزل رئيس تحالف الفتح هادي العامري تناول عدة مواضيع مهمة وعلى راسها مشروع قانون الموازنة , فضلا عن مناقشة مايقرب من خمسة عشر من مشاريع القوانين “،وأضاف المصدر ان ” قادة الاطار اتفقوا على مشروع قانون الموازنة الذي طرحه السوداني على المجتمعين من حيث المبدأ , كذلك مناقشة فيما يخص حسم الموضوع بشان حصة الإقليم بالموازنة وما جرى من حوارات بين الحكومة ووفد الإقليم الذي مضى على وجوده في بغداد اكثر من أسبوعين ” . وأشار المصدر الى ان ” المجتمعين ناقشوا عددا من مشاريع القوانين المهمة التي تراوحت ما بين 12 الى 15 مشروع قانون وفي مقدمتها مشاريع قوانين تتعلق بالانتخابات والنفط والغاز والثروات الطبيعية ومشروع قانون الخدمة الاتحادية وغيرها من مشاريع القوانين المهمة والحاكمة “. 

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