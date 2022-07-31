مصدر سياسي:الإطار سيتحاور مع الصدر لحل الأزمة وخلاف ذلك التظاهرات المضادة

مصدر سياسي:الإطار سيتحاور مع الصدر لحل الأزمة وخلاف ذلك التظاهرات المضادة
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي إطاري، الأحد، أن الإطار يعمل على فتح قنوات للحوار مع زعيم التيار مقتدى الصدر، حيث تشهد العلاقة بين الطرفين “انسداداً”، عزز التحذيرات من وقوع صدام مسلح بين أتباع الجبهتين.والخلاف بين القوى السياسية يحول دون تشكيل حكومة جديدة منذ إجراء الانتخابات الأخيرة في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2021.وأفاد المصدر ، إن آلية التواصل المعنية، تكون مباشرة مع قيادات صدرية بارزة، لمناقشة مبادرات سياسية لاحتواء الأزمة الحالية، واللقاء بالصدر.وأضاف أن من يقود دفة الحوار من قبل الإطار كل من عمار الحكيم، وهادي العامري وحيدر العبادي.وقال إن الإطار يعمل فعلاً على التحضير لتظاهرة “مليونية”، “دفاعاً عن مؤسسات الدولة”، كما أن إطلاقها من عدمه يتوقف على إجراء الحوار مع الصدر، ونتائج المبادرات.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *