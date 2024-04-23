مصدر سياسي إطاري يطالب السوداني بعدم الخنوع لأمر أرودغان بمقاتلة حزب الـpkk

مصدر سياسي إطاري يطالب السوداني بعدم الخنوع لأمر أرودغان بمقاتلة حزب الـpkk
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق – اكد مصدر سياسي إطاري، الثلاثاء ، ان الطلب التركي بضرورة ان يكون العراق شريكا بمقاتلة حزب العمال المعارض لا يصب بمصلحة العراق وعلى الحكومة ان لا تنجر الى ذلك وتستنزف الدماء.وقال المصدر، إن ” السياسة العامة للعراق لن تتدخل باي صراعات خارجية ولا تكون طرفا لاي نزاع خارجي وبالتالي فان الطلب التركي وعلى لسان الرئيس رجب طيب أردوغان بضرورة مشاركة العراق في مقاتلة حزب العمال المعارض يخالف تلك السياسة التي اقرها الدستور العراقي ” . وأضاف ان ” الطلب التركي لا يصب بمصلحة العراق وعلى الحكومة ان لا تنجر الى ذلك ونستنزف الدماء ” ، مبينا انه ” اذا كان ما يريده الاتراك لابد وان يكون على مستوى التنسيق بعيدا عن المشاركة بالعمليات العسكرية لحفظ امن الحدود ” .  وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان طالب الحكومة العراقية خلال خطابه امس الاثنين اكد بضرورة ان يكون العراق شريك لمقاتلة حزب العمال المعارض .

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