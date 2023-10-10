مصدر سياسي: اختيار (سعدي بيرة)متحدثا رسميا لحزب طالباني

مصدر سياسي: اختيار (سعدي بيرة)متحدثا رسميا لحزب طالباني
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر من الاتحاد الوطني الكردستاني  الاثنين (9 تشرين الاول 2023)، عن نتائج اجتماع المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكردستاني وانتخاب اعضائه.وقال المصدر ، إنه “في إجتماع المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكوردستاني، الذي عقد امس، تم اختيار سعدي أحمد بيرة متحدثا باسم الحزب”.واضاف ان اعضاء المكتب السياسي للاتحاد الوطني هم كالاتي( اسو  مامند، شيخ احمد نوكان ،بورهان سعيد  صوفي، درباز كوسرت رسول ،تلار لطيفن ، د.جوان احسان ،رفعت  عبد الله ،شاناز ابراهيم  احمد ، شالاو  كوسرت رسول ، شالاو علي  عسكري ، عماد  احمد ، قوباد طالباني ،نزار اميدي ،هاوري  دارو  شيخ نوري).

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *