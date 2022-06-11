مصدر سياسي: البارزاني رفض زيارة العامري إلى أربيل

مصدر سياسي: البارزاني رفض زيارة العامري إلى أربيل
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر سياسي، السبت، بتأجيل زيارة وفد الإطار التنسيقي برئاسة هادي العامري، لاقليم كردستان إلى إشعار آخر لرفض الزيارة من قبل مسعود البارزاني .وتأتي هذه الزيارة المؤجلة، في أعقاب تلويح زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بالبقاء في المعارضة أو الانسحاب الكامل من العملية السياسية، ما لم تُشكل حكومة أغلبية وطنية، وخصوصاً بعد أن وجه يوم الخميس الماضي، أعضاء كتلته النيابية، بكتابة استقالاتهم تمهيداً لتقديمها إلى رئاسة البرلمان.

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