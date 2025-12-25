مصدر سياسي: الخلاف ما زال قائماً بين القوى السنيّة بشأن رئيس البرلمان المقبل

مصدر سياسي: الخلاف ما زال قائماً بين القوى السنيّة بشأن رئيس البرلمان المقبل
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر مقرب من المجلس السياسي الوطني الذي يمثل القوى السنية، الخميس، عن استمرار الخلاف بين أقطاب القوى السنية حول من سيتولى رئاسة مجلس النواب.وقال المصدر، إن “الاجتماعات المتكررة للمجلس السياسي الوطني، الذي يضم أحزاب العزم وتقدم والجماهير والحسم، لم تصل إلى اتفاق نهائي حول تسمية مرشح توافقي لمنصب رئيس مجلس النواب، باعتباره استحقاقاً لمكون السني”.وأضاف أن “كل ما يصدر عن المجلس من تأكيدات عن وجود توافق هو محاولات لتجميل الصورة وإخفاء حالة الخلافات الحادة بين أقطابه”. لافتاً إلى أن “الحلبوسي لا يزال يضغط بقوة من أجل نيل دعم القوى السنية، لكن الأخيرة أكدت أكثر من مرة أنها لا تدعم هذه الخطوة، وبالتالي يظل الخلاف قائماً”.وأشار المصدر إلى أنه “ربما لا تتفق القوى السنية قبل انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب على مرشح توافقي، وقد تضغط باتجاه جعل الجلسة مفتوحة أو اعتماد أي خيار قانوني آخر لإتاحة فترة إضافية للوصول إلى اتفاق”، مؤكداً أن “التوصل إلى اتفاق سهل ربما صعب لكنه ليس مستحيلاً، وكل الاحتمالات تشير إلى أن الحلبوسي لن يكون رئيساً لمجلس النواب القادم”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *