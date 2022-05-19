مصدر سياسي: الخنجر يساوم الحلبوسي على منصب محافظ الانبار

مصدر سياسي: الخنجر يساوم الحلبوسي على منصب محافظ الانبار
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي مطلع، الخميس، عن تحركات يقودها رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر من اجل المساومة على اهم منصب يستحوذ عليه رئيس مجلس النواب الحالي محمد الحلبوسي وهو محافظ الانبار مقابل ابقائه في رئاسة البرلمان.وافاد المصدر : إن “الخنجر يستغل الاوضاع الراهنة لمحمد الحلبوسي والتحرك السني المعارض له من اجل الحصول على منافع سياسية جديدة سيما منصب محافظ الانبار”.واضاف ان “الخنجر مستاء من عدم حصوله على اية مناصب لغاية الان او سيطرته على إدارة محافظة صلاح الدين ونينوى صلاح الدين ونينوى بحسب الاتفاق ما تسبب في المساومة على منصب محافظ الانبار الذي يعتبر بحسب المصدر بمغارة علي بابا لمحمد الحلبوسي في تمويل صفقاته”.واشار الى ان “الحلبوسي ادرج ضمن جلسة اقالة محافظ صلاح الدين ضمن جدول اعمال الجلسة من اجل اقالته ترضية للخنجر واسكات تحالف السيادة”. 

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