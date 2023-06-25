مصدر سياسي: السوداني منح رئاسة صندوق إعمار المحافظات المحررة لشخص قريب من اللص “أبو مازن”

مصدر سياسي: السوداني منح رئاسة صندوق إعمار المحافظات المحررة لشخص قريب من اللص “أبو مازن”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- افاد مصدر سياسي مطلع، الاد، ان ” مدير عام الشركة العامة لكبريت المشراق سعد امين فيصل الجبوري تسنم اليوم إدارة صندوق اعمار المحافظات المتضررة من الإرهاب وهو أحد المقربين من النائب اللص احمد  الجبوري أبو مازن  ضمن تحالف العزم المنشق سابقا عن حزب تقدم”. وأضاف ان “الخطوة تعني رسميا انتهاء سطوة محمد الحلبوسي على صندوق الاعمار عبر اهم الموالين له وهو محمد العاني وفقدانه التاثير على الناخبين في الانتخابات المقبلة”. وأشار الى ان “تاثير صندوق الاعمار كبير للغاية وهو بمثابة العصا السحرية لأي سياسي كونه يقدم الخدمات بشكل فوري لجميع القرى المنافسة ويحرم المناطق المعارضة بحسب مزاج الرئيس”.وصادق رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، على إنهاء تكليف محمد العاني من إدارة صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة.

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