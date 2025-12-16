مصدر سياسي: الصفقات المحرك الرئيسي في توزيع المناصب وتمرير القوانين

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد مصدر سياسي،الثلاثاء،إن استمرار الطبقة السياسية بالعمل وفق سيناريو وعرف (صوتلي واصوتلك) لحسم بعض المناصب والقوانين وحتى الحكومات المحلية.وقال المصدر، ان “سيناريو (صوتلي واصوتلك) مازال معمولا به في الوسط السياسي منذ 2003، واثناء تشكيل الحكومات واختيار الشخصيات المرشحة للمناصب بعد كل انتخابات برلمانية”.واضاف ان “التوافقات هي من تحسم الامور وتنهي الجدل حول المناصب التي يراد انهاء ملفها بين الاطراف السياسية، حيث تجري التوافقات والتفاهمات بين السياسيين بحيث تتفق الاطراف فيما بينها على تمرير مرشح معين مقابل التصويت لصالح مرشحين اخرين من كتل اخرى”.وبين ان “السياق والعرف المذكور، معمول به ليس في اختيار الرئاسات او المناصب الكبيرة، بل يحدث ايضا في الحكومات المحلية والقوانين داخل البرلمان، اذ لايتم تمرير بعضها الا من خلال صفقات، وبالتالي فأن هذا العرف موجود بسلبياته وايجابيته”.

