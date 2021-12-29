مصدر سياسي: الكاظمي خائن

مصدر سياسي: الكاظمي خائن
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي ، الأربعاء، إن الكاظمي تنازل عن أمرين أساسيين أثرا على  سيادة العراق ومستقبله، واضاف، إن “الكاظمي تنازل عن السيادة وهيبة الدولة من خلال سكوته عن جرائم الحشد الشعبي في تدمير البلاد والعباد اخرها  محاولة اغتيال رئيس الحكومة الذي يمثل رمز الدولة وتطويق المنطقة الخضراء مرات ومرات واختطاف النشطاء وقتل الابرياء والكفاءات وسرقة المال العام وغيرها كثير .وتابع أن “الأمر الثاني هو أن الكاظمي وافق على الربط السككي مع ايران لصالح مشروعها في العراق والمنطقة وضد مشروع الفاو الكبير لتدمير الاقتصاد العراقي.ولفت الى أن “الشعب ينتظر من الحكومة القادمة أن تستعيد ما تخاذلت عنه حكومة الكاظمي وتنازلت عنه في سبيل المضي بمصالحها الشخصية”.

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