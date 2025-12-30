مصدر سياسي: المجلس السياسي سيبحث “نسب” مشاركته في الحكومة المقبلة

 بغداد/ شبكة اخبار العراق- أكد مصدر مقرب من المجلس السياسي الوطني، الثلاثاء، أن أقطاب المجلس سيعقدون خلال الساعات الـ72 المقبلة اجتماعاً مهماً لبحث آلية ونسب مشاركة القوى السنية في تشكيل الحكومة المقبلة.وقال المصدر ، إن “المجلس السياسي الوطني، الذي يمثل القوى السنية بمختلف عناوينها، سيعقد اجتماعاً مهماً خلال الساعات الـ72 المقبلة لبحث نسب المشاركة في الحكومة المقبلة”، مبيناً أن “القوى السنية تمتلك استحقاقات واضحة، من بينها حقائب وزارية مهمة وبعضها سيادي، لا سيما وزارة الدفاع”.وأضاف أن “تحالف العزم سيكون حاضراً في هذا الاجتماع، خاصة بعد أن حُسمت الخلافات في جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب من خلال التوافق على دعم مرشح المجلس السياسي الوطني لرئاسة البرلمان، في إشارة إلى هيبة الحلبوسي”.وأشار المصدر إلى أنه “لا يوجد أي توجه لإقصاء أي طرف”، مؤكداً أن “المرحلة المقبلة ستكون مهمة وحساسة، لا سيما أن طبيعة توزيع نسب المشاركة والحقائب الوزارية تحتاج إلى جهود إضافية للوصول إلى تفاهمات بين جميع القوى السنية”.

