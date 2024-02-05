مصدر سياسي: ترشيح (محمد الكربولي) محافظا للانبار

مصدر سياسي: ترشيح (محمد الكربولي) محافظا للانبار
آخر تحديث:

 الرمادي/ شبكة أخبار العراق – كشف مصدر سياسي، اليوم الاثنين (5 شباط 2024)، عن الاسماء المختارة لمناصب التشكيلة الجديدة للحكومة المحلية في محافظة الأنبار.وقال المصدر ، إن “اتفاقا جرى داخل حزب تقدم الذي يمتلك 11 مقعدا على ترشيح محمد نوري الكربولي محافظا للأنبار”.وأضاف أن “الاتفاق جرى على تسمية عمر دبوس الذيابي رئيسا لمجلس محافظة الأنبار، وجاسم العسل نائبا أول لرئيس المجلس”.وأشار إلى أن “مجلس المحافظة سيجتمع اليوم ويسمي التشكيلة الجديدة للحكومة المحلية، كما سيبدأ بحملة لتغيير مدراء الدوائر”.يشار الى ان رئيس حزب تقدم، عقد يوم امس الاحد، اجتماعا بحضور وزير الصناعة خالد بتال رئيس تحالف قمم وأحمد أبو ريشة أمين عام تحالف الأنبار هويتنا، فضلا عن حضور أعضاء مجلس النواب عن محافظة الأنبار وأعضاء مجلس محافظة الأنبار الجدد. واكد الاجتماع بحسب بيان لحزب تقدم، أهمية تفعيل الحكومات المحلية ودور مجالسها الرقابي والتشريعي، وتشكيل الحكومة المحلية الجديدة في الأنبار”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *