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صالح يدعو الاحتكام للشعب في مواجهة الميليشيات الحشدوية الإرهابية
صالح يؤكد على ضرورة التعاضد الدولي لمواجهة التحديات الأمنية والصحية
المانيا تعلن دعمها لحكومة الكاظمي ضد ميليشيا الحشد الإرهابية
مصدر سياسي: حراك بزعامة الخنجر لتأجيل الانتخابات وإبعاد الحلبوسي عن رئاسة البرلمان
الخارجية تعلن عن تجديد بعثة “يونامي” في العراق لغاية 27/5/2022
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نائب يطالب بمحاسبة وزير التجارة لكذبه على المواطنين
نائب كردي:حكومة الإقليم لن تتراجع عن تعهدها بتسليم النفط إلى بغداد
نائب يستغرب عدم استخدام الحكومة أوراق ضغطها على إيران وتركيا جراء قطع المياه عن العراق
حزب طالباني يتبنى قراراً بمنع الاستقطاع من رواتب موظفي الإقليم
نائب يكشف عن صفقة فاسدة بقيمة ملياري دولار على بعد امتار من مكتب الكاظمي
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لن يكشف عن قتلة النشطاء والمتظاهرين إلا بعد إلغاء ميليشيا الحشد الإرهابية
إيران تمنح الصين مشاريع استراتيجية في العراق بحكم النفوذ
شركة أمريكية متعاقدة مع البنتاغون تمول ميليشيات الحشد عن طريق الفياض والعامري
خراب العراق يتحمله الصدر والعامري ومن جاء من قبلهما لرئاسة الوزراء
إيران تمنع الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج العربي
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- متابعات خاصة
رايتس ووتش:عمليات اغتيال الناشطين والمتظاهرين والصحفيين ثلثها نفذت في “عهد الكاظمي”
صواريخ إيران الباليستية لدى ميليشيا الحشد والحوثيين وعواقبها المزعزعة لأمن المنطقة
الكاظمي تحت أمرة ميليشيا الحشد والفشل المستمر
لامستقبل للعراق في ظل الحكم الشيعي الولائي
65 مليار دولار العجز في الموازنة وانكماش اقتصادي بنسبة 12% في ظل نظام متأزم
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