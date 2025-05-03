مصدر سياسي: عودة الصدر للانتخابات بقائمة شبحية “ضعيفة”

مصدر سياسي: عودة الصدر للانتخابات بقائمة شبحية “ضعيفة”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق-  افاد مصدر سياسي ،اليوم السبت، إن “فرضية عودة مقتدى الصدر إلى الانتخابات، حتى عبر قائمة غير رسمية، تبدو صعبة في السياق الراهن، لأسباب سياسية وتنظيمية وعقائدية، خاصة أن الصدر اتخذ قرار الانسحاب من البرلمان كخطوة (نهائية) احتجاجًا على طبيعة المشروع السياسي الذي يسير عليه النظام، واعتبر العملية السياسية برمتها فاسدة وغير قابلة للإصلاح وهو يملك المليارات من هذا الفساد “.وأضاف المصدر، أن “أي عودة، حتى عبر وكلاء غير مباشرين، قد تُفقد الصدر صدقيته أمام جمهوره، وتتناقض مع خطاب الاعتزال الحازم الذي تبناه”.وبيّن المصدر، أن “التيار الصدري يعاني من ضغوط داخلية للحفاظ على وحدة صفه، وأي تلميح لعودة التفافية قد يسبب انقسامًا في القواعد الشعبية، ويُضعف الموقف القيادي، كما أن خصوم التيار، خصوصًا داخل الإطار التنسيقي، يراقبون بدقة أي تحرك صدري، ما يزيد كلفة المناورة السياسية”.وختم بالقول إن “عودة الصدر للمشاركة الانتخابية، حتى بقائمة غير معلنة، تظل احتمالًا ضعيفًا ومعقدًا، إن لم يكن مستبعدًا كليًا في المدى المنظور”.

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