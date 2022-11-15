مصدر سياسي: قاآني أمر السوداني بعدم إقصاء اتباع الصدر والعبادي والحكيم من الحكومة

مصدر سياسي: قاآني أمر السوداني بعدم إقصاء اتباع الصدر والعبادي والحكيم من الحكومة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي مطلع، يوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أكد لقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، أن الكتل السياسية ليس لديها نية لإبعاد مسؤوليّ التيار الصدري عن مناصبهم الحكومية.وقال المصدر ، إنه “خلال لقاء قاآني برئيس الحكومة محمد شياع السوداني، ومن ثم بقيادات الإطار التنسيقي، طلب قاآني عدم إقصاء الصدريين عن مناصبهم في الدولة، تجنباً لاستفزازهم”.وأشار إلى أن “السوداني أكد لقاآني عدم وجود هكذا نية لديه او لدى الكتل السياسية بهذا الاتجاه”.وأضاف المصدر “قاآني أبلغ السوداني أيضاً بتخفيف خطوات إقصاء المسؤولين الحكوميين التابعين لتيار الحكومة بزعامة عمار الحكيم، وكذلك التابعين لرئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي”.

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