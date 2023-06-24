مصدر سياسي كردي:أردوغان أمر البارزاني بتسليم الملف النفطي إلى شركة ” سومو” العراقية

مصدر سياسي كردي:أردوغان أمر البارزاني بتسليم الملف النفطي إلى شركة ” سومو” العراقية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي كردي مطلع، السبت، ان رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، وافق على تسليم نفط الإقليم الى الحكومة الاتحادية وتحديداً شركة النفط الوطنية (سومو).وذكر المصدر، ان بارزاني :”وافق على تسليم ملف نفط الإقليم الى الحكومة الاتحادية لان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ابلغه في الزيارة الأخيرة لبارزاني الى أنقرة انه لن يتعامل الا مع بغداد وستكون تلك من ضمن اجندات زيارة اردوغان الى العراق يوم ٢٥ حزيران الجاري”.وأشار الى ان اردوغان “سيزور أربيل أيضاً”.ووصف اعلام الحزب الديمقراطي الكردستاني زيارة اردوغان الى اقليم كردستان بـ”المكسب الثمين” لحكومة بارزاني.

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