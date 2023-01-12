مصدر سياسي كردي:إذا التزم الإقليم بتعهده أمام بغداد فأن حصته من الموازنة تفوق احتياجه

مصدر سياسي كردي:إذا التزم الإقليم بتعهده أمام بغداد فأن حصته من الموازنة تفوق احتياجه
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر كردي مطلع، اليوم الخميس، عن التوصل لـ”شبه اتفاق” بين بغداد وأربيل بخصوص مشروع قانون موازنة 2023، خلال الزيارة التي أجراها رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني يوم أمس.وقال المصدر، إنه “في حال سلم الإقليم 250 ألف برميل من النفط مع عائدات المنافذ الحدودية فسيحصل على 12،67 % من عائدات الموازنة المالية”.وأضاف أنه “اما في حال سلم الإقليم 400 ألف برميل من النفط وعائدات المنافذ الحدودية سيحصل على نسبة 14% أي مبلغ تريليون و200 مليار دينار شهريا من الحكومة الاتحادية، وهو مبلغ يتجاوز سقف الرواتب المخصصة لموظفي حكومة الإقليم، والتي تبلغ قيمتها 895 مليار دينار فقط بل وحاجة الإقليم المالية”. وأضاف المصدر،المشكلة في حكومة الإقليم لم ولن تلتزم بأي إتفاق مع بغداد والحكومة الاتحادية تعرف ذلك والخاسر الشعب العراقي من شماله إلى جنوبه وتذهب التريليونات الى جيوب العائلة البارزانية التي ودائعها  المالية في بنوك العالم تجاوزت 40 مليار دولار عدا العقارات.

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