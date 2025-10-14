مصدر سياسي كردي:العراق دولة بلا سيادة مادمت القوات التركية محتلة شماله

مصدر سياسي كردي:العراق دولة بلا سيادة مادمت القوات التركية محتلة شماله
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مصدر سياسي كردي، اليوم الثلاثاء، رفضه القاطع لاستمرار الوجود العسكري التركي في شمال العراق، معتبراً أن بقاء القوات التركية يشكل احتلالاً صريحاً للأراضي العراقية وانتهاكاً واضحاً للسيادة الوطنية، داعياً الحكومة إلى التحرك العاجل لإنهاء هذا التوغل غير المشروع عبر الوسائل الدبلوماسية والدولية.وقال  المصدر، إن “أي وجود عسكري أجنبي داخل الأراضي العراقية من دون تنسيق رسمي مع بغداد يعد احتلالاً مرفوضاً جملةً وتفصيلاً، وعلى أنقرة أن تُدرك أن زمن فرض الأمر الواقع قد انتهى”، مشدداً على أن “القوات التركية مطالبة بمغادرة شمال البلاد فوراً”.وأضاف أن “دور وزارة الخارجية العراقية ما يزال ضعيفاً ولا يرقى إلى مستوى حجم الانتهاكات التركية المتكررة”، مبيناً أن “الحكومة تمتلك أوراق ضغط متعددة سياسية واقتصادية يمكن توظيفها لدفع أنقرة إلى التراجع عن سياساتها العدوانية واحترام سيادة العراق”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *