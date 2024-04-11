مصدر سياسي كردي:حزب بارزاني يخدع الحكومة الاتحادية في نهب الأموال

مصدر سياسي كردي:حزب بارزاني يخدع الحكومة الاتحادية في نهب الأموال
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مصدر سياسي كردي، اليوم الخميس، ان مقاطعة حزب بارزاني للعملية الانتخابية هي وسيلة ضغط لفتح خزينة الاموال.وأضاف، انه “لا يمكن لحزب بارزاني ان ينسحب من الانتخابات، كونه أحد الاحزاب المسيطرة على الإقليم”، مشيراً انه “يحاول كسب نقاط مهمة من خلال مقاطعته للانتخابات”.واضاف ان، “علاقات حزب بارزاني الخارجية تحتم عليه البقاء في السلطة، وتوسيع نفوذه لا تحجيمه ليمارس دوره المطلوب منه من تلك العلاقات”، منوهاً الى ان “حزب بارزاني  يمارس الاعيب سياسية على حكومة بغداد، وهذا ما لم تنتبه اليه الحكومة الاتحادية”. 

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