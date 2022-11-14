مصدر سياسي كردي:حزب بارزاني يسعى لإضعاف حزب طالباني

مصدر سياسي كردي:حزب بارزاني يسعى لإضعاف حزب طالباني
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السليمانية / شبكة أخبار العراق- قال مصدر سياسي كردي مطلع ، الاثنين، إن “رئيس الجمهورية السابق وعضو المجلس القيادي في الاتحاد الوطني برهم صالح شرع في سلسلة اجتماعات لإعادة نشاطه السياسي قبل انتخابات كردستان النيابية بعيدا عن الاتحاد الوطني”. وأضاف المصدر، ان “صالح يستعد لتكرار تجربة الانشقاق كما اعلن في عام 2017 عن حركة من اجل الديمقراطية والعدالة”، مبينا ان “صالح يشعر بالإحباط من قيادات الاتحاد سيما من رئيسه بافل طالباني بعد مساندته لخصمه الفائز بانتخابات رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد”. واشار الى ان “لاهور شيخ جنكي وهو الرئيس المبعد للاتحاد الوطني قد يلتحق بحركة برهم صالح من اجل استهداف مشروع بافل وكوسرت رسول ومن يواليه من عائلة طالباني”. وتخوض القيادات داخل الاتحاد الوطني معارك شرسة اعلامية وقضائية وسياسية من أجل الحصول على رئاسة الاتحاد بشكل منفرد لمنافسة الحزب الديمقراطي الكردستاني.الا ان الاتحاد الكردستاني ينفي تلك التصريحات ويتهم الأحزاب المنافسة  خاصة حزب بارزاني ببث تلك الادعاءات لاشغال الرأي العام عن اخفاقها.
 يؤكد القيادي فيه غياث السورجي في تصريح، أن “برهم صالح كان يشغل منصب النائب الاول للراحل جلال طالباني وهو قيادي بارز في الاتحاد ولاينوي مغادرتنا”. وأضاف السورجي، ان “صالح يحضر جميع اجتماعات الاتحاد سواء كان رئيسا لجمهورية العراق او بعد خروجه من المنصب”، متهما “الاحزاب المنافسة ببث الدعايات السياسية من اجل ضرب وحدة الاتحاد والحصول على مكاسب سياسية”.ودخلت الاحزاب الكردية في دوامة سياسية جديدة عقب تأجيل انتخابات كردستان واعلان الاتحاد الاسلامي وحركات التغيير والجيل الجديد والجماعة الاسلامية الانسحاب من البرلمان واعتبار حكومة مسرور بارزاني حكومة تصريف اعمال يومية بسبب خروجها عن المدد الدستورية و لتعلن الاستعداد لخوض الانتخابات في موعدها المقرر.

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