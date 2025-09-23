مصدر سياسي كردي:حزب بارزاني يطالب بمنصب رئيس الجمهورية في الدورة المقبلة

مصدر سياسي كردي:حزب بارزاني يطالب بمنصب رئيس الجمهورية في الدورة المقبلة
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي كردي مطّلع ومقرّب من الاتحاد الوطني الكردستاني، الثلاثاء، عن وجود تفاهمات غير معلنة بين رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، تهدف إلى تقويض التوافق السياسي القائم بشأن توزيع المناصب العليا، معتبراً  هذه التفاهمات بالخطيرة، الا انها بنفس الوقت مصيرها الفشل.وقال المصدر، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، إن “هناك مساعٍ سرية لصفقة سياسية بين السوداني والبارزاني تقضي بمنح الحزب الديمقراطي منصب رئاسة الجمهورية، مقابل دعم ترشيح السوداني لولاية ثانية على رأس الحكومة”.واضاف أن “هذا التوجه يشكّل خطراً على العملية السياسية والتوازن القائم منذ عام 2003، إلا أن فرص نجاحه غير ممكنة “، مشيراً إلى أن “الاتحاد الوطني الكردستاني يتمتع بعلاقات استراتيجية مع قوى الإطار التنسيقي، وهو ما يجهض أي محاولة لتجاوز التوافق السياسي القائم”.وأوضح  أن “عدداً من القوى السياسية  ترفض بشكل قاطع أي تحركات تهدف إلى إعادة رسم المشهد السياسي عبر صفقات جانبية تتجاوز الاتفاقات الوطنية التي تأسست عليها العملية السياسية في العراق”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *