مصدر سياسي كردي:حزب طالباني أبدى مرونة في التناوب على منصب محافظ كركوك

مصدر سياسي كردي:حزب طالباني أبدى مرونة في التناوب على منصب محافظ كركوك
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي كردي ، اليوم الاحد ، عن انفراج نسبي في ازمة محافظة كركوك، مشيرا الى، ان الاتحاد الوطني بدء يبدي مرونة بشان التناوب بين المكونات لادارة المحافظة.وقال المصدر ، ان ” تقارب حصل بين المكونات السياسية في محافظة كركوك خلال الأيام الماضية بشان انهاء ازمة تشكيل حكومة كركوك المحلية ” . وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته ان” الاتحاد الوطني ومعه قوى مكونات كركوك توصلو الى شبه اتفاق لحسم ازمة تشكيل الحكومة المحلية بعد عيد الفطر المبارك”.

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