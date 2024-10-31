مصدر سياسي كردي:حزب طالباني سيتحرك على الأحزاب الفائزة لإصلاح العلاقات عدا حزب بارزاني

مصدر سياسي كردي:حزب طالباني سيتحرك على الأحزاب الفائزة لإصلاح العلاقات عدا حزب بارزاني
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مصدر سياسي كردي، الخميس، إن “وفدا من الاتحاد الوطني الكردستاني سيبدأ بزيارة جميع الأحزاب الفائزة في الانتخابات بعد إعلان النتائج النهائية، باستثناء الحزب الديمقراطي الكردستاني”.وأضاف، أن “الاتحاد الوطني يهدف من خلال هذه الزيارات إلى معرفة آراء الكتل الفائزة وإصلاح العلاقات معها، كما ستشمل الزيارات أيضاً حراك الجيل الجديد، على أن يبدأ الاتحاد بعدها بمفاوضات تشكيل حكومة إقليم كردستان مع الحزب الديمقراطي”.ومع دخول مرحلة تشكيل الحكومة في الاقليم ذروتها، وفي خضم السباق السياسي نحو استحصال المناصب، خرج حراك الجيل الجديد بمفاجأة قد تشكل صدمة لخصومه، حينما طالب بمنصب رئاسة البيت التشريعي في كردستان قبالة عدم المشاركة في أي منصب تنفيذي.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *