مصدر سياسي كردي:حزبPKK سيحل نفسه قريباً

مصدر سياسي كردي:حزبPKK سيحل نفسه قريباً
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي كردي، اليوم الإثنين(21 نيسان 2025)، عن تواجد وفد إيمرالي في مدينة أربيل، لبحث عملية السلام مع الجانب التركي.وقال المصدر ، إن “وفداً من حزب المساواة وديمقراطية الشعوب، والذي يعرف بوفد إيمرالي، يزور أربيل، للاجتماع مجدداً مع زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، وشخصيات أخرى، وقادة أحزاب”.وأضاف أن “الاجتماع يهدف لوضع اللمسات الأخيرة للمؤتمر العام الذي سيعقده حزب العمال الكردستاني، تمهيداً لحلّ نفسه ونزع السلاح، وبدء عمليات السلام المباشرة مع تركيا”.ووفد “إمرالي” هو مجموعة من السياسيين أو الشخصيات التي كانت تزور زعيم حزب العمال الكردستاني (PKK)عبد الله أوجلان، في سجن إيمرالي بتركيا، حيث يقضي عقوبة السجن المؤبد منذ عام 1999

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