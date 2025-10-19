مصدر سياسي كردي:حكومة البارزاني تسرق رواتب موظيفها

 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي كردي، الأحد، أن نحو 60 راتباً سُرقت من موظفي إقليم كردستان بسبب سياسات السلطة الحاكمة في الإقليم، مشيراً إلى أن العلاوات والترفيعات متوقفة منذ عام 2016.وقال مصدر، إن “موظفي إقليم كردستان تعرضوا للسرقة من قبل السلطة الحاكمة، حيث سُرق منهم ما يقرب من 60 راتباً، منها 14 راتباً كاملاً، و46 راتباً مقطوعاً بحجة الادخار الإجباري”.وأضاف أن “إقليم كردستان يعاني من توقف العلاوات والترفيعات للموظفين منذ عام 2016، إذ اختفت الكثير من مستحقات الموظفين من دون أن يُعرف مصيرها بسبب سياسات السلطة الحاكمة”.وبيّن أن “موظفي الإقليم فقدوا الأمل باستعادة الأموال والمستحقات التي سُرقت منهم خلال السنوات الماضية، ولذلك فإن الآمال في الإقليم تتركز على استمرار الاتفاق النفطي بين بغداد وأربيل، ومواصلة تصدير النفط باتجاه تركيا عبر شركة سومو”.

