مصدر سياسي كردي:وزير الخارجية يعمل لصالح حكومة الإقليم وليس للعراق

مصدر سياسي كردي:وزير الخارجية يعمل لصالح حكومة الإقليم وليس للعراق
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر كردي مسؤول في محافظة السليمانية، اليوم السبت، أن وزير الخارجية فؤاد حسين ترأس اجتماعاً غير رسمي جمع وفداً من حكومة إقليم كردستان ووفداً أمريكياً في أربيل، دون إشراك الحكومة المركزية في بغداد.وقال المصدر، إن “الاجتماع تناول دواعي افتتاح أكبر قنصلية أمريكية في أربيل، ووظائفها خلال المرحلة المقبلة، والإجراءات المتوقعة على الصعيدين الأمني والاقتصادي”، مؤكداً أن “اللقاء اتسم بالسرية التامة وبمعزل عن الحكومة العراقية”.وأضاف أن “حسين ساهم في تمهيد الطريق لاتفاقيات سرية بين الولايات المتحدة وحكومة الإقليم لإقامة قواعد عسكرية طويلة الأمد تحت حماية حرس حدود البارزاني، إلى جانب ضبط السيطرة على النفط ومنع عمليات التهريب”.وأشار المصدر إلى أن “الوفد الأمريكي تعهد خلال الاجتماع بالضغط على بغداد لإطلاق رواتب موظفي الإقليم”، موضحاً أن “الاجتماع أثار تساؤلات عدة بسبب سرعته وعدم إصدار أي تصريحات رسمية حول ما دار فيه”.وأكد أن “الوزير خرج بذلك عن الصلاحيات القانونية الموكلة إليه وأدار نشاطاً سياسياً غير رسمي دون علم الحكومة المركزية”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *