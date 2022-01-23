مصدر سياسي كردي: التيار الصدري سيصوت لزيباري لرئاسة الجمهورية

مصدر سياسي كردي: التيار الصدري سيصوت لزيباري لرئاسة الجمهورية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ادلى مصدر سياسي كردي رفيع، اليوم الاحد، ببعض المعلومات لمرشحي التيار الصدري لشغل رئاسة الوزراء.وأفاد المصدر ، ان “التيار الصدري قدم ثلاثة مرشحين الى حلفائه لشغل منصب رئيس الوزراء، هو مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء الحالي، وعادل مهودر وزير البلديات والأشغال العامة في حكومة نوري المالكي الثانية بين عامي 2011-2014، وصالح التميمي (عميد معهد الخدمة الخارجي في وزارة الخارجية)”.وأضاف، ان “التيار الصدري اكد انه سيصوت لمرشحنا هوشيار زيباري، لشغل منصب رئيس الجمهورية.يذكر ان زيباري اقيل من منصبه وزيرا للمالية في عام 2016 لثبوت جريمة الفساد عليه بتصويت ثلث اعضاء مجلس النواب .

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