مصدر سياسي كردي: تعيين شاخة وان رئيسا لكتلة حزب بارزاني في البرلمان

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر مطلع من المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الاحد ( 4 كانون الثاني 2026 )، عن تعيين شاخوان عبد الله رئيسا جديدا لكتلة الحزب. وقال المصدر، إنه ” تم تعيين شاخوان عبد الله رئيسًا جديدًا لكتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، خلفًا لفرهاد أتروشي، الرئيس السابق للكتلة”.وأشار الى أن “هذا القرار يأتي في إطار التغييرات الداخلية للحزب وإعادة تنظيم عمل كتلته البرلمانية في بغداد”.يشار الى أن شاخوان عبد الله أحمد سياسي كردي، وعضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، وعضو مجلس النواب العراقي في الدورة الثالثة 2014 حتى 2018، والدورة الخامسة 2021. اُنتخب نائباً ثانياً لرئيس مجلس النواب العراقي يوم 9 كانون الثاني سنة 2022.

