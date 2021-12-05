مصدر سياسي: لجنة تفاوضية من الإطار التنسيقي ستتوجه إلى “الحنانة” لإكمال المفاوضات مع الصدر

مصدر سياسي: لجنة تفاوضية من الإطار التنسيقي ستتوجه إلى “الحنانة” لإكمال المفاوضات مع الصدر
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- افاد مصدر  سياسي مطلع في الإطار التنسيقي، الاحد، أن اللجان التفاوضية من الإطار ستتوجه إلى الحنانة لعقد اجتماع مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، خلال الاسبوع الجاري.واضاف، أن “اجتماع الاطار التنسيقي الاول مع الصدر اتفق من خلاله على نقاط عدة لعل أبرزها التاكيد   على دعم الحشد الشعبي وانسحاب القوات الامريكية من العراق  بموعدها المحدد وتشكيل حكومة بموافقة الاطار التنسيقي”. واضاف أن “اللجان التي تم الإعلان عنها من الإطار التنسيقي ستكون تفاوضية، وستتوجه إلى الحنانة ومن ثمن إلى باقي الإطراف لتحديد مسار العملية السياسية خلال المرحلة المقبلة”، موضحا أن “اللقاء المرتقب بين الإطار والصدر سيتناول مواضيع تخص الحكومة الجديدة .

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *