مصدر سياسي: لن يستقر العراق بوجود الحشد الشعبي

مصدر سياسي: لن يستقر العراق بوجود الحشد الشعبي
آخر تحديث:

بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مصدر سياسي مطلع، الأثنين، ان العراق لن يستقر بوجود الذراع الإيراني الحشد الشعبي وأن العراق سيتعرض إلى عقوبات أمريكية شديدة إذا لم يحل هذا الذراع الذي يهدد الأمن القومي وامن المنطقة، وأكد المصدر ان السوداني باعتباره أحد أذرع إيران استحالة ان يوافق على حل الحشد دون تغيير حكومته ، وتابع المصدر، ان الحشد فوق الدستور والقانون فهو المؤسسة الوحيدة التي لاتخضع لتدقيق حساباتها من قبل ديوان الرقابة المالية ولا لمتابعة هيئة النزاهة ولا لإشراف البرلمان على سجون ميليشياته العديدة  ولا لتدخل القضاء فهو دولة باطنية مستقلة وأن بقائه يؤكد انه لامستقبل للبلاد والفقر والجوع  والعطش والمرض والفساد والتخلف من مميزات علامات وجوده.  

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *