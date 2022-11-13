مصدر سياسي يطالب بفتح ملفات فساد الحلبوسي

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نائب يطالب بقطع العلاقات الاقتصادية مع إيران لإصرارها على قطع المياه عن العراق
حزب بارزاني:حصة الإقليم في الموازنة ستمر بسهولة بحسب إتفاق تمرير حكومة السوداني
إيران:أكثر من (4) مليارات دولار قيمة صادراتنا للعراق خلال (7) أشهر فقط
وزير الموارد المائية:إعادة التفاوض مع إيران وتركيا بشأن حصة العراق المائية
السوداني:القطاع الخاص شريكاً أساسياً في تصحيح المسار الاقتصادي للدولة
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الأحزاب الكردية المعارضة:تمديد عمر برلمان الإقليم من قبل حزب بارزاني سيؤدي إلى تفككه
حكومة السوداني:سياستنا الخارجية ضمن دائرة القرار الإيراني
إيران أغرقت العراق بمخدراتها عن طريق ميليشات الحشد المتنفذة
تقرير أمريكي:الشعارات الوطنية التي يرفعها الصدر ربما تؤدي إلى تقوية النفوذ الإيراني في العراق
إيران جعلت العراق دولة فاشلة
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وزير الداخلية:القانون فوق الجميع وعلى العشائر احترام ذلك
حكومة السوداني تلغي جميع أوامر حكومة الكاظمي
محرك بحث Google.. يغير أسم الخارجية العراقية إلى خارجية إيران
دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية لإبطال تكليف السوداني بتشكيل الحكومة
النزاهة:إلقاء القبض على حوت الفساد (هيثم الجبوري) بسرقة 2.5 مليار دولار
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