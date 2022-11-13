مصدر سياسي يطالب بفتح ملفات فساد الحلبوسي

مصدر سياسي يطالب بفتح ملفات فساد الحلبوسي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مصدر سياسي مطلع ،الاحد، أن الازمة مستمرة  بين تحالفي السيادة وعزم وقد يلجأ الأخير المنافس للحلبوسي الى القضاء وتقديم الأدلة إلى القضاء والادعاء العام لفتح تحقيق بشأن تضخم ثروة الحلبوسي وجميع القيادات السنية في المناطق المحررة من اجل محاسبة اي متورط بسرقة المال العام”.وأضاف المصدر يجب معرفة كيفية بناء الحلبوسي لقصوره الكبيرة الفارهة، مبينا ان القوى السياسية تبعد القيادات السنية عن اي اتهام بالفساد من اجل مصالحها وهو امر مشابه لترك الارهابيين في الانبار وحدوث نكسة الموصل في ما بعد.ويشير مراقبون الى ان تلك التطورات قد تفتح الباب أمام صراع سني محتدم قد يطيح ببعض قيادات بالتزامن مع اعلان حكومة محمد شياع السوداني عزمها فتح ملفات الفساد في جميع المحافظات.

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