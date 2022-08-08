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مصدر سياسي يطالب هيئة النزاهة بفتح تحقيق في فساد (كمبش والعزاوي) الذي تجاوز تريليون دينار
حزب الجيل الجديد يؤيد حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة
سياسيون:ما تقوم به حكومة البارزاني ضد المتظاهرين جريمة إنسانية
مصدر برلماني:الحلبوسي غير مهتم بتظاهرات الشعب ضد الظلم والطغيان
وزارة الدفاع تعلن عن تأهيل الطائرات المسيرة نوع CH4
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حراك الجيل الجديد يطالب بغداد بإتخاذ الإجراءات القانونية ضد حكومة البارزاني التعسفية
وزارة البيئة:10 مليارات دينار خسارة العراق عن كل يوما عاصفا مترب
صالح:الصندوق السيادي سيكون تحت إدارة “البنك المركزي”
الطاقة النيابية:الفساد والتبعية الإيرانية وراء انعدام الكهرباء في العراق
وزارة النفط:حفر 37 بئرا نفطيا جديداً في حقل الزبير من قبل شركة إيطالية
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خلافات الأحزاب الولائية وراء تأخر تشكيل الحكومة
دعوات الإصلاح الصدرية الكاذبة تعزيزاً للنفوذ الإيراني وتكريسا للصنمية
الغمّان زعماء الإطار..العراق آخر ما نفكر به..المناصب والأموال قبلتنا
العملية السياسية على حافة الخطر بعد الإستقالة الصدرية
العراق من إنتاج أكثر من (4)ملايين طن من القمح سنوياً إلى الإستيراد بسبب الفساد والفشل
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