مصدر سياسي يطالب هيئة النزاهة بفتح تحقيق في فساد (كمبش والعزاوي) الذي تجاوز تريليون دينار

مصدر سياسي يطالب هيئة النزاهة بفتح تحقيق في فساد (كمبش والعزاوي) الذي تجاوز تريليون دينار
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي مطلع من تحالف تقدم، الاثنين،عن تورط رئيس الوقف السني السابق المقرب من الحلبوسي (سعد كمبش) بصفقات فساد كبيرة، مبينا ان قيمة الفساد في الوقف السني خلال رئاسة كمبش تصل نحو 900 مليار دينار. واضاف، ان “رئيس الوقف السني سعد كمبش اشترى ارضا زراعية تابعة لرئيس جمهورية سابق بمبلغ 44 مليار دينار لصالح الوقف السني وهي لا تساوي 3 مليارات دينار، فيما قام بشراء فندق ارمادا في السليمانية بـ 7 اضعاف سعره”.واضاف ان “كمبش وما بعده  عبد الخالق العزاوي صديق خميس الخنجر مستمرون بالفساد حيث تم شراء قطعة ارض تابعة لسفير عراقي في فرنسا 20 ضعفا من سعرها العقاري “، مبينا ان “هيئة النزاهة مطالبة بفتح تحقيق عاجل لاعادة نحو 900 مليار دينار مهربة الى الخارج وبمصارف لحساب المدراء ورؤساء الوقف السني”.وأشار المصدر الى ان “استثمار الفنادق في اربيل والسليمانية وشراء عقارات في تركيا وغيرها من الملفات يجب ان تفتح باسرع وقت ممكن لانهاء فساد الوقف السنّي”.

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