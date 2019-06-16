مصدر سياسي يكشف عن أسماء المرشحين لأهم المناصب في حكومة مسرور

بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي مطلع، الأحد، عن أسماء مرشحي الوزارات والمناصب المهمة في إقليم كردستان، فيما أشار الى أن رئيس حكومة الإقليم المكلف مسرور بارزاني سيقدمهم لبرلمان كردستان خلال أسبوعين.وأفاد المصدر،إن “مسرور بارزاني، سيقدم أسماء المرشحين، الى برلمان الإقليم، في غضون اسبوعين لغرض التصويت عليها”، مبيناً أن “من بينهم ريبر احمد لوزارة الداخلية واشتي هورامي لوزارة الثروات الطبيعية”.وأضاف أن “جبار ياور هو الاقرب لتولي وزارة البيشمركة، ونوزاد هادي محافظ اربيل الحالي، هو المرشح لوزارة الكهرباء، وفرست احمد لوزارة العدل”.واشار الى ان “كريم سنجاري وزير الداخلية في حكومة الإقليم، سيتم ترشيحه لمنصب رئاسة ديوان الإقليم”.وبين أن “المناصب الاخرى سيتم حسمها خلال الايام المقبلة، لاسيما تلك المتعلقة بالاتحاد الوطني وحركة التغيير، لعدم وجود اتفاق داخلي في تلك الأحزاب”.وكانت مصادر سياسية في إقليم كردستان، قد كشفت الخميس (15 حزيران 2019)، عن المناصب التي تتولاها عائلة ملا مصطفى البارزاني مؤسس الحزب الديمقراطي الكردستاني، في الإقليم حاليًا.وقالت المصادر، إن “العديد من افراد عائلة البارزاني يشغلون أهم المناصب في إقليم كردستان، حيث أن بالإضافة إلى شغل نيجرفان بارزاني (نجل إدريس بن مصطفى البارزاني) منصب رئيس الإقليم وقائد قوات البيشمركة، ذهب منصب رئيس الحكومة إلى مسرور بارزاني (نجل مسعود بن مصطفى البارزاني)، في حين سيذهب منصب رئيس مجلس أمن إقليم كردستان إلى منصور شقيق مسرور”.وأضافت، ان “سيروان شقيق نيجرفان يتولى قيادة محور البيشمركة في الخازر والكوير، بينما يتولى سهاد بارزاني قيادة قوات الأسناد الأولى، ويدير وجيه بارزاني قيادة القوات الخاصة”، مشيرا إلى أن “سداد بارزاني سيبقى في منصبه بمكتب رئيس الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني، الذي يعول على نجله الأصغر مصطفى في تبوء مناصب حساسة مستقبلا، بعد أن بدأ يظهر جليا في الاجتماعات المهمة”.وأوضحت المصادر، أن “هناك جيلا آخر من أولاد العمومة في عائلة بارزاني يتولون مناصب أقل أهمية في البيشمركة وجهاز الأسايش والوزارات المهمة في كردستان”.