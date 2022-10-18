مصدر سياسي يكشف عن حصة الأحزاب الرئيسية من الوزارات في حكومة السوداني

مصدر سياسي يكشف عن حصة الأحزاب الرئيسية من الوزارات في حكومة السوداني
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي مطلع في الاطار التنسيقي، إن التشكيلة الحكومية ستتكون من 22 وزارة، ولغاية اللحظة تم حسم تسمية 14 وزيراً منها، على أن يكمل بقية الحقائب مع القوى السياسية، بغية عرضها على مجلس النواب خلال الأيام القادمة للحصول على ثقته وتشكيل حكومته الجديدة.وأضاف أن الحقائب الوزارية توزعت حسب الاستحقاق الانتخابي والتمثيل السياسي في مجلس النواب، حيث سيتحصل المكون الشيعي المتمثل بالإطار التنسيقي على 12 وزارات وهي كل من (الداخلية، النفط، المالية، الكهرباء، الصحة، التعليم العالي، ‏الزراعة، ‏النقل والمواصلات، ‏العمل والشؤون الاجتماعية، ‏الرياضة والشباب، ‏الموارد المائية، ‏الاتصالات).وأضاف بينما ستكون حصة المكون السني ست وزارات وهي كل من (‏الدفاع، ‏التخطيط، ‏التربية، ‏الصناعة، ‏التجارة، ‏والثقافة)، كما تحصل المكون الكوردي على 4 وزارات وهي كل من (‏الخارجية، ‏العدل، ‏الاسكان والاعمار، و‏البيئة).ولفت إلى أن ثلاث وزارات غير سيادية من التشكيلة الحكومية ستكون من نصيب المستقلين والمسيحيين والتركمان.ومن المتوقع أن تُمرّر حكومة السوداني في مجلس النواب دون عقبات تُذكر.

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