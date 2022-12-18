مصدر سياسي ينفي وجود خلاف بين زعماء الإطار والسوداني

مصدر سياسي ينفي وجود خلاف بين زعماء الإطار والسوداني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- نفى مصدر سياسي مطلع عن وجود خلافات ما بين الإطار التنسيقي ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مؤكدا أن نشر هكذا اخبار من قبل الإطار للضحك على الشعب على اساس ان السوداني يتخذ قراراته بمفرده دون  التنسيق مع زعماء الاطار ، واضاف، ان السوداني لم ولن يتخذ أي قرار مهما كان نوعه إلا بموافقة المالكي والعامري والخزعلي والحكيم ، وتابع، العلاقة جيدة جدا ولا توجد أي خلافات مثل ما ينشر في بعض وسائل الاعلام الاطارية او الممولة منها.

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