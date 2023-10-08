مصدر سياسي:(14)عضوا في المكتب السياسي الجديد لحزب طالباني

مصدر سياسي:(14)عضوا في المكتب السياسي الجديد لحزب طالباني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي مطلع، الاحد، عن اسماء اعضاء المكتب السياسي في الاتحاد الوطني الكردستاني بعد المؤتمر الخامس الذي عقده الحزب مؤخرا.ومن المقرر ان يعقد المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكردستاني اجتماعه الأول اليوم الأحد، لاختيار أعضاء المكتب السياسي.وحسب حديث المصدر السياسي  فأنه، سيكون عدد أعضاء المكتب السياسي الجدد 14عضوا. وحسب المصدر فان الأعضاء سيكون كل من (آسو مامند، قوباد طالباني، شالاو كوسرت رسول، درباز كوسرت رسول، رفعت عبدالله، شاناز ابراهيم احمد، هاوري شيخ دارو، شالاو علي عسكري، نزار آميدي، جوان احسان، آريز عبدالله، ريواز فائق، يوسف كوران، شيخ أحمد نوكان، سعدي احمد بيره).وفي سبتمر الماضي، عقد المؤتمر الخامس لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، واعيد انتخاب بافل جلال طالباني رئيساً “بلا شراكة” للحزب.وكان منصب رئيس الاتحاد الوطني “مشتركا” حيث كان يشغل الرئيس المشترك في الدورة السابقة لاهور شيخ جنكي قبل ان يتم ابعاده من الرئاسة.و رداً على سؤال: فيما إذا كان هناك خلاف في المؤتمر الخامس للاتحاد الوطني الكردستاني، قال عضو المؤتمر روند ملا محمود: “بالطبع هناك خلافات وكل الموجودين هنا هم أعضاء في الحزب ولهم آراء مختلفة”.وأضاف ملا محمود “حتى الان سارت أعمال المؤتمر بشكل جيد، ونأمل ان يتم استكمال كافة فقرات النظام الداخلي اليوم”.وأشار روند ملا محمود الذي انتخب عضواً في قيادة الحزب في المؤتمر الرابع “لقد كان هناك إجماع داخل الاتحاد الوطني الكردستاني لفترة طويلة في اتخاذ القرارات، والان ونحن في المؤتمر شعارنا هو الاجماع على القرارات”.وفيما يتعلق بانتخاب أعضاء قيادة الحزب، قال عضو المؤتمر انه “بعد إقرار النظام الداخلي للحزب، سيتم مناقشة آلية انتخاب أعضاء قيادة الحزب”.وكان عضو قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني، سردار هركي، اعتبر أن المؤتمر الخامس بأسلوبه الذي انعقد به، سيعمق من الخلافات الحالية داخل الحزب أكثر.وقال هركي في تصريح صحفي: “في الوقت الحالي هناك مشاكل وخلافات داخل الحزب، إلى جانب امتناع عدد من قياديي الحزب عن المشاركة في المؤتمر”، مشيراً إلى أن “عدد القياديين الممتنعين عن المشاركة في المؤتمر غير مسبوق”.وتابع: “كان من الضروري، أن تكون هناك مصالحة داخل الحزب قبل انعقاد المؤتمر”، مؤكداً أن “موضوع الوقت مهم جداً لانعقاد المؤتمر، حتى لا يضر باسم ومكانة الحزب”.

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