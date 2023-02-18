مصدر سياسي:(3)نواب من الموصل يعتزمون انسحابهم من حزب الحلبوسي

مصدر سياسي:(3)نواب من الموصل يعتزمون انسحابهم من حزب الحلبوسي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي مطلع، السبت، عن عزم ثلاثة نواب الانسحاب من حزب تقدم بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.وقال المصدر ، إن “ثلاثة نواب عن محافظة نينوى يعتزمون الانسحاب من حزب تقدم خلال الأيام المقبلة”.وكان النواب فلاح الزيدان ولطيف الورشان وعادل المحلاوي ويوسف السبعاوي، أعلنوا أمس الجمعة، انسحابهم من حزب تقدم برئاسة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.وعزا النواب الأربعة انسحابهم إلى “ملاحظات عدة على طريقة عمل الحزب وعدم وجود شراكة حقيقية في اتخاذ القرار”، مؤكدين في الوقت ذاته “بقاءهم ضمن تحالف السيادة”. 

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