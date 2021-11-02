مصدر سياسي:(3) مستقلين فازوا بالانتخابات مرتبطين بقاتل المتظاهرين عادل عبد المهدي

مصدر سياسي:(3) مستقلين فازوا بالانتخابات مرتبطين بقاتل المتظاهرين عادل عبد المهدي
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بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي مطلع يوم الثلاثاء، عن تمكن رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي من الحصول على ثلاثة مقاعد برلمانية في الانتخابات التي أجريت في العاشر من تشرين الأول الماضي.وأخبر المصدر؛ أن رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي أصبح الآن لديه (3) نواب فائزين في الانتخابات البرلمانية المبكرة، شاركوا بصفة (مستقلين).واضاف المصدر؛ ان هؤلاء النواب هم من محافظة البصرة، سيكونون ضمن تحالف الفتح مع بدء الدورة البرلمانية المقبلة.وأطاحت تظاهرات عارمة شهدها العراق في تشرين من العام 2019 برئيس الوزراء عادل عبد المهدي، مع اتهامات بالتورط بإصدار أوامر لقمع التظاهرات التي شهدت سقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى، فيما يطالب ناشطون بمحاكمة عبد المهدي.

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