مصدر سياسي:(32) مليون دولار صادرات السيارات الأمريكية للعراق في الربع الأول من 2023

مصدر سياسي:(32) مليون دولار صادرات السيارات الأمريكية للعراق في الربع الأول من 2023
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مصدر سياسي مطلع، السبت، إن صادرات السيارات الأميركية الشخصية إلى العراق ارتفعت بنسبة 306% على أساس فصلي، وبنسبة 931% على أساس سنوي.وأضاف ، “بلغ مجمل السيارات المصدرة إلى العراق من أميركا 1021 سيارة في الربع الأول من 2023، مقارنة مع 99 سيارة فقط في الربع الأول من 2022”.وأضاف، “كما ارتفع معدل قيمة السيارات المستوردة من 8500 دولار في الربع الأول من عام 2022 إلى 32 الف دولار للسيارة الواحدة في الربع الأول من 2023 معظمها لزعماء الميليشيات والنواب وباقي المسؤولين السارقين للمال العام “.وأوضح، أن “قيمة السيارات الأمريكية المصدرة إلى العراق في الربع الأول من 2023، بلغت نحو 32 مليون دولار مقارنة مع 8.5 مليون دولار في الربع الأول من 2022”.وبيّن أن “هذا الارتفاع يعود نتيجة الطلب المتزايد على السيارات الأميركية رباعية الدفع في العراق وارتفاع الحصة السوقية للسيارات الأميركية على حساب باقي أنواع المناشئ الأخرى”.

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