مصدر صدري:المحكمة الاتحادية ستحسم حل البرلمان

مصدر صدري:المحكمة الاتحادية ستحسم حل البرلمان
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- رد مصدر صدري مقرب من مقتدى، اليوم الأحد، على بيان مجلس القضاء الأعلى بشأن عدم امتلاك الأخير صلاحية حل مجلس النواب العراقي.وقال  الذي طلب عدم ذكر اسمه، ان “موقف رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان من حل البرلمان معروف، وهو ليس جديد ، فهو اكد واعلن اكثر من مرة عدم امتلاكه أي صلاحية في ذلك”.وبين “اننا ننتظر حسم قضية حل مجلس النواب من قبل المحكمة الاتحادية العليا وليس مجلس القضاء، خاصة ان هناك دعوى سيتم النظر فيها من قبل الاتحادية نهاية الأسبوع الحالي”.وتابع المقرب من الصدر قوله إنه “بعد حسم موقف الدعوى، سيكون للتيار الصدري موقف بشأن التصعيد الشعبي في حال رفضت الدعوى من قبل المحكمة الاتحادية (أعلى سلطة قضائية في العراق)”.أكد مجلس القضاء الأعلى في وقت سابق من صباح اليوم أنه ليست من صلاحيته حل مجلس النواب العراقي وذلك تعقيبا على طلب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بهذا الشأن.

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