مصدر صدري: التيار الصدري لن يشترك في الانتخابات المحلية

مصدر صدري: التيار الصدري لن يشترك في الانتخابات المحلية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر مقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الأحد، أن الصدريين لن يخوضوا انتخابات مجالس المحافظات، المؤمل اجراؤها أواخر العام الحالي.وقال مقرب من الصدر،  إن “زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أبلغ المقربين منه بأنه اتخذ قراراً بعدم خوض التيار انتخابات مجالس المحافظات بأي قائمة مدعومة منه بشكل مباشر أو غير مباشر”.وبين المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، ان “زعيم التيار الصدري لم يحدد موقف الصدريين من انتخابات مجلس النواب المقبلة، وهل سيتم مقاطعتها او سيخوضها”، مشيرا إلى ان “هناك محاولات من الحلقة المقربة من الصدر لثنيه عن عدم المشاركة في الانتخابات المحلية”.

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