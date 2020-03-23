مصدر طبي:إرتفاع الإصابات بالكورونا جراء تحريض الصدر لزيارة مرقد الكاظم!

مصدر طبي:إرتفاع الإصابات بالكورونا جراء تحريض الصدر لزيارة مرقد الكاظم!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اعلنت وزارة الصحة والبيئة ، الاثنين، عن تشخيص 33 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد في العراق ليصل مجموع الإصابات المشخصة الى 266 توفي منهم 23 حيث تم تسجيل 3 وفيات جديدة اليوم في كل من الرصافة والبصرة وديالى وشفي 62 مصابا حتى الان،وذكر مصدر طبي ،اليوم، ان ارتفاع الاصابات بكورونا يتحمله مقتدى الصدر الذي حرض البسطاء من اتباعه لزيارة مرقد الكاظم في بغداد!.يذكر ان الصدر قتل شباب العراق الثائر ضد الظلم والفساد وحاليا يكمل مهمته في قتل البسطاء من الشيعة تنفيذا لامر أسياده في قم وطهران.

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