مصدر عسكري:أحزاب ميليشيا الحشد ترفض تطوير الجيش العراقي خدمة لإيران الإرهاب

مصدر عسكري:أحزاب ميليشيا الحشد ترفض تطوير الجيش العراقي خدمة لإيران الإرهاب
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق-اكد مصدر عسكري مطلع، الاثنين،ان قادة أحزاب ميليشيا الحشد الشعبي وفي مقدمتهم فالح الفياض وهادي العامري يعملون على إضعاف القدرة التسليحية  والتدريبية للجيش العراقي من اجل المصالح الإيرانية في العراق والمنطقة، وأفاد المصدر، ان “إيران وذيولها المتمثلة بالحشد الشعبي وأحزابه يضغطون باتجاه عدم تقوية الجيش العراقي وضمان عدم تسليحه بشكل يجعل منه جيشاً يوازي الجيوش العالمية”.وأضاف ان “إيران اوعزت إلى قادة الإطار بإيقاف عجلة التطور للجيش ليكون ضعيفا أمام إيران ”.وبين ان “هناك من يعملون مخابراتيا بالداخل العراقي بهدف عدم تقوية الجيش، وذلك تلبية لرغبة إيران ”.وأشار إلى وجود اطراف تحاول تحجيم قدرات الجيش خدمة للمصالح الإيرانية”.

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