مصدر عسكري:تركيا توسع احتلالها لشمال العراق رغم زوال المبرر

مصدر عسكري:تركيا توسع احتلالها لشمال العراق رغم زوال المبرر
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مصدر عسكري، الخميس، أن فرقاً هندسية تركية عاودت نصب ستة أبراج اتصالات داخل الأراضي العراقية لتأمين تواصل قواتها المنتشرة في العمق، رغم إعلان حزب العمال الكردستاني حل نفسه وإلقاء السلاح.وقال المصدر ، إن “فرقاً هندسية تركية شرعت اليوم، وبدعم من وحدات عسكرية، بعملية حفر مواقع في ست منحدرات جبلية قرب قنديل لنصب أبراج عالية تستخدم لتأمين الاتصالات العسكرية”، مبيناً أن “الأبراج نُصبت داخل الأراضي العراقية بعمق يتراوح بين 9 إلى 10 كيلومترات من جهة جبال قنديل”.وأضاف أن “عملية نصب الأبراج تأتي رغم إعلان حزب العمال الكردستاني حلّ نفسه، ما يشير إلى مضي أنقرة باستراتيجية إنشاء بنى تحتية عسكرية دائمة لقواتها داخل الأراضي العراقية”، مشيراً إلى أن “الوجود التركي لم يعد يمتلك أي مبرر بعد إعلان الحزب إلقاء السلاح، ما يفسر استمرار التمدد العسكري التركي بأنه استراتيجية لبقاء طويل الأمد”.ولفت إلى أن “القوات التركية تعتمد على هذه الأبراج لضمان الاتصال بين قطاعاتها وسكناتها العسكرية، والتي تضم أكثر من 6 آلاف جندي داخل العراق”.ويُذكر أن القوات التركية تمتلك أكثر من 60 موقعاً عسكرياً داخل الأراضي العراقية، بعضها قواعد كبيرة تضم مئات الجنود إلى جانب معدات وآليات عسكرية ثقيلة”. 

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