مصدر عسكري:توسع جديد للقوات التركية في شمال العراق

مصدر عسكري:توسع جديد للقوات التركية في شمال العراق
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر عسكري مطلع، الثلاثاء، عن تسجيل توغل جديد للقوات التركية داخل الأراضي العراقية، وذلك في الجزء الشرقي من جبل متين ضمن محافظة دهوك شمال البلاد.وذكر المصدر في حديث صحفي، أن “قوة عسكرية خاصة تابعة للجيش التركي نفذت عملية توغل بعد ظهر اليوم عبر منحدرات وعرة ومعقدة، في أول تحرك من نوعه منذ نحو أسبوعين”.وأضاف أن “أهداف العملية ما تزال غير واضحة حتى الآن، غير أن المؤشرات تدل على سعي القوات التركية لتثبيت موطئ قدم في مواقع تطل على وديان ومنحدرات استراتيجية، ضمن محاولات انتشار جديدة بأسلوب حذر”.وأشار المصدر إلى أن “طبيعة القوة المشاركة، والتي تضم وحدات خاصة، قد تعكس نوايا تتجاوز الانتشار التكتيكي المعتاد نحو أهداف أعمق، قد تتضح خلال الساعات المقبلة”.يذكر أن القوات التركية تحتفظ بأكثر من 70 موقعاً عسكرياً داخل الأراضي العراقية، من بينها قواعد كبيرة أبرزها القاعدة المتمركزة في محيط بعشيقة ضمن حدود محافظة نينوى.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *