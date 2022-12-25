مصدر عسكري:معاقبة ضابط بسبب كذبه

مصدر عسكري:معاقبة ضابط بسبب كذبه
آخر تحديث:

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر في وزارة الدفاع العراقية، يوم الأحد، بأن رئيس أركان الجيش الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله معاقبة قائد عسكري جراء إخفاقه وكذبه.وقال المصدر ، إن الفريق الركن يارالله قرر نقل المقدم الركن علي خميس سعيد آمر الفوج الثالث لواء 51 فرقة مشاة 14 الى ضابط ركن الحركات الأركان العامة قيادة عمليات نينوى.وأوضح المصدر أن سبب هذا القرار يعود لإخفاق هذا القائد العسكري وكذبه على القائد الأعلى منه مما أدى الى سقوط ضحايا من بين صفوف قوات الجيش العراقي قبل 4 أيام في هجوم إرهابي.ووجه رئيس أركان الجيش بألا يُسند أي منصب للضابط المعاقب الذي تسلم المنصب بدلا منه المقدم الركن قتيبة فاضل.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *