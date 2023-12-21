مصدر عسكري: إعفاء الأمين العام لوزارة الدفاع للشؤون المدنية من منصبه

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اليوم ..سعر صرف الدولار= 154250 ديناراً
نائب: الاستثمار في المحافظات “كذبة كبيرة”
وزارة النقل: شركات روسية وألمانية أبدت رغبتها بالاستثمار في ميناء الفاو الكبير
النزاهة:الهيئة العامة للضرائب لم تتخذ أي إجراء بحق الشركات التي لم تسدد ضرائبها
توقيع عقد بين شركة سعودية وعراقية لبيع المصاعد والسلالم الكهربائية
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المحكمة الاتحادية بين “الجاكوج الإطاري والرغبات السياسية”
ماذا يستفيد المواطن العراقي من عودة مجالس المحافظات الفاسدة؟
العلاقة بين العراق وأمريكا تتراوح بين “شريك متناقض أو عدو ضمني”
حكومة السوداني نهاية ” خرافة العراق الجديد”
القائم بالأعمال يشرف على انطلاق العمل بمحطة جواز السفر الإلكتروني في عمان
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الإطار الإيراني يعلن عن تشكي إطار “مصغر” في كل محافظة لتشكيل حكوماتها
رومانوسكي:اتفقنا مع الطباطبائي وقف الهجمات الحشدوية على القواعد الأمريكية
العراق يبحث مع تركيا ملفات المياه وحزب الـppk والقصف التركي في شمال البلاد
السوداني يؤكد على تعزيز التعاون مع فرنسا الداعمة للعدوان الإسرائيلي على غزة
إيران: نجحنا من جعل العراق بلداً مستورداً غير منتجاً
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