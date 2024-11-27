مصدر قضائي:إصدار أمر قبض بحق مستشار رئيس الوزراء (يزن) بجريمة الابتزاز المالي

مصدر قضائي:إصدار أمر قبض بحق مستشار رئيس الوزراء (يزن) بجريمة الابتزاز المالي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدر القضاء العراقي، اليوم الأربعاء، أمراً بتوقيف مستشار رئيس الوزراء يزن مشعان الجبوري، على خلفية تسجيل صوتي مُسرّب له يطلب فيه مبالغ مالية لتمرير عقد فاسد مناصفة هو ورئيس الوزراء السوداني.وبحسب مصدر قضائي، فإن “التسجيل المسرب ليزن مشعان، كان يتحدث فيه عن عمولات مالية وصفقات فساد بالتنسيق مع محمد السوداني”.وفي وقت سابق، أعلن يزن الجبوري، وهو الأمين العام لحزب الوطن، استعداده للتحقيق وفحص البصمة الصوتية المتداولة مع صوته، لكون الصوت المتداول مفبرك، من قبل جهات لديها خلافات سياسية مع الحكومة.

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